Минобороны Армении сообщило, что один армянский военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения в результате боев в пятницу на восточном направлении армяно-азербайджанской границы спровоцированных самой Арменией.
Напомним, 10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района.
В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.