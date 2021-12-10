Минобороны Армении сообщило, что один армянский военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения в результате боев в пятницу на восточном направлении армяно-азербайджанской границы спровоцированных самой Арменией.

Напомним, 10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района.