С вечера 2 июня в ночь на 3 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Йухары и Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы, применив гранатомёты и крупнокалиберное оружие, в очередной раз подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зяйлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Подразделениями нашей армии были приняты незамедлительные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на всех направлениях находится под полным контролем наших подразделений. Армянская сторона пытается эскалировать ситуацию на государственной границе, используя крупнокалиберное оружие, чтобы отвлечь внимание своей общественности от происходящих в стране процессов.

Заявляем, что вся ответственность за последствия совершенных противником провокаций лежит на военно-политическом руководстве этой страны», — говорится в сообщении.