«Армянская сторона бросила курсантов военных учебных заведений на штурм высоты в районе Физули»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении ряда оккупированных азербайджанских населенных пунктов. По словам главы государства, азербайджанская армия освободила поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы и Сур.

В поселке Гадрут располагалась крупная база снабжения ВС Армении на юго-западном направлении фронта. Кроме того, взяв под контроль Гадрут, азербайджанская армия может окружить Физули и взять его под свой полный контроль. Кроме того, взятие Гадрута увеличивает вероятность освобождения из под оккупации Шуши и Ходжевенда (Мартуни). Плюс, мы получаем стратегическое преимущество в направлении Губадлы и Зангилана. Таковы итоги пятничного противостояния.

Уместно напомнить, что ранее были деоккупированы села Суговушан (Мадагиз) и Талыш на территории бывшей НКАО (сейчас входят в состав Тертерского района), 25 сел в Джабраильском и Физулинском районах, город Джабраил и несколько сел Гадрутского района, а также гора Муровдаг. Кроме этого, подразделения азербайджанской армии заняли стратегические высоты в Джабраильском районе. То есть, совершенно очевидно, что Азербайджанская армия продолжает разгром соперника.

На этом фоне просто комично выглядят попытки представителей официального Еревана доказать обратное. А именно это, безостановочное развешивание лапши на уши своему народу, происходит ныне в стане оккупантов. В частности, премьер-министр РА Никол Пашинян давеча заявил, что в войне наступил «…критический момент». Мол, на южном фланге армянские силы притворно отступили, а потом — пользуясь плохой погодой, скрытно накопились и ударили так, что сразу загнали азербайджанскую группировку «…в котёл».

Лживость и бредовость такого утверждения доказало время. Никаких подтверждений громогласным заявлениям Пашиняна не последовало.

Как заявил # украинский военный обозреватель Алексей Арестович, априори было очевидно, что премьер-министр РА выдает желаемое за действительное. Эксперт также указал на то, что уже есть информация о том, что армянская сторона бросила курсантов военных учебных заведений в бой на штурм одной из высот в районе Физули, занятой азербайджанскими войсками. «Это признак очень больших проблем», — считает А.Арестович.

Он также прокомментировал поистине комичное заявление представителя МО РА Арцруна Ованнисяна о том, что «ситуация в зоне боевых действий в Карабахе меняется очень быстро, и сказать, где карабахские ВС отступили, а где наступают, крайне сложно». «Любой военный человек вам скажет, что этим заявлением армянская сторона расписалась в потере управления войсками», — указал украинский военный обозреватель.

Уместно напомнить о том, что Н.Пашинян неожиданно уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. В армянских СМИ заявляют, что данное решение премьер-министра РА связано с неразберихой и хаосом, царящими в армянской армии. Кроме того, Пашинян заявил о наличии в армянской армии предателей и провокаторов. По его словам, некоторые военнослужащие на боевых позициях отговаривали солдат воевать, отмечая, что «Никол продал земли и нет смысла сражаться». В результате военнослужащие самовольно покидали поле боя. В связи с этим делом задержаны заместитель командира взвода и «старшина». Также, в рамках этого же дела, был задержан бывший командующий внутренними войсками Армении генерал Левон Ераносян.

«Пашинян уже ищет виноватых в поражении армянской армии. Самому виноватым ему быть не хочется. Судя по всему, руководство Армении находится в панике, в истерике. Еще чуть-чуть и они надломятся», — считает А.Арестович. По его мнению, все это может привести к тому, что азербайджанская армия, даже не взяв под контроль Азых/Агдам , где расположены наиболее высокая точка на театре, склады, узел дорог, может истощить противника и вынудить его спасаться бегством.

Напоследок эксперт напомнил о том, что в новой стратегии национальной безопасности, которую президент Украины Владимир Зеленский ввел недавно в действие, в перечне государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, есть Азербайджан и Турция. «Это говорит о том, что мы воспринимаем вас как давних и очень надежных союзников. У нас с вами общие геополитические интересы. Кроме того, азербайджано-украинское сотрудничество в военно-технической сфере имеет славную историю. Плюс, Минобороны Украины планировало закупить 48 турецких беспилотников Bayraktar . Ну и, наконец, нас очень интересует обмен опытом с турецкими и азербайджанскими военнослужащими. Особенно, в свете успешной операции азербайджанской армии в Карабахе», — резюмировал А.Арестович.