Армянская оппозиция: Все военные требуют отставки Пашиняна

Все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства. Как передает агентство «Интерфакс», об этом заявил один из лидеров оппозиции Гегам Манукян.

«Только что все подразделения ВС Армении, командиры и личный состав, присоединились к заявлению ГШ ВС», — сказал Манукян на митинге оппозиции в Ереване.

Между тем, телеграм-канал «Медиапорт» сообщает со ссылкой на свои источники, что Служба национальной безопасности Армении отказалась выполнять приказ Пашиняна задержать начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Телеграм-канал сообщает также, что заявление об отставке написал начальник полиции Армении Ваге Казарян.

Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.

Ранее Пашинян вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.