Армянская армия обстреляла кладбище в Тертере, погибли 3 мирных жителя

В результате обстрела ВС Армении Тертера погибли 3 мирных жителя.

Как передает АПА, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в результате обстрела ВС Армении кладбища в Тертере погибли три гражданских лица. Три человека получили ранения.

«Армения проводит политику террора против мирных жителей, скрываясь за гуманитарным перемирием. Азербайджан сохраняет за собой суверенное право на защиту своих гражданских лиц», — отметил Хикмет Гаджиев.