Армяне признали потерю территорий в боях с Азербайджаном

Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге.

Как передают армянские СМИ, об этом сказал главарь марионеточного режима в Карабахе Араик Арутюнян в ходе брифинга.

Ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что линия обороны противника прорвана, от оккупации освобождены 7 сел. Армяне пытались скрыть это до сих пор.

Арутюнян признал, что армянская армия понесла большие потери и назвал происходящее полномасштабной войной, которой до сих пор не было.

«Она идет вдоль всей линии соприкосновения», — сказал он.

Напомним, что согласно официальной информации министерства обороны Азербайджана, на Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.