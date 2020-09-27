Армяне обстреляли журналистов «Анадолу»

Сегодня утром репортерские группы агентства «Анадолу» и телеканала ТРТ отправились в прифронтовые населенные пункты, чтобы узнать подробности о провокации Армении против мирных сел Азербайджана.

Как сообщает «Анадолу», в районе села Гапанлы во время проведения съемки армянские подразделения открыли огонь из минометов. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от машины репортерской группы.

После этого журналисты покинули место обстрела.

Съемочная группа агентства АА продолжает работу в зоне активных боевых действий.

 

 

| 2020-09-27T12:30:42+04:00 27 сентября 2020, 12:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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