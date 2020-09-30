Армяне несут тяжелые потери, не справляются с эвакуацией убитых и раненых — минобороны Азербайджана

Личный состав дислоцированного в Джонашене второго батальона 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии, неся тяжелые потери бежал, оставив боевые позиции. Нанесены удары по штабу дислоцированного в населенном пункте Агдере 5-го горнострелкового полка этой же дивизии.

Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, в настоящее время осуществляются операции по уничтожению артиллерией армянской живой силы и техники, попавших в окружение в Агдеринском и Тертерском направлениях, а также зачистка территории.

Неся тяжелые потери в живой силе и боевой технике противник не справляются с эвакуацией убитых и раненых.