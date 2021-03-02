Армяне не хотят возвращаться в Карабах — ООН

После разгромного поражения во Второй Карабахской войне осенью прошлого года, многие карабахские армяне, некогда активно изгонявшие своих азербайджанских соседей, сегодня сами оказались в непростой ситуации беженцев.

Как передает «Вестник Кавказа», согласно исследованию от 22 января 2021 года, проведенное по заказу ООН (UNHCR), более 85% армянских семей, оказавшихся в «ситуации, схожей с ситуацией беженцев (refugee like situation)», не собираются переезжать из сегодняшних мест своего проживания. Что касается оставшихся 15%, то люди планируют возвращаться либо в большие города Нагорного Карабаха (Ханкенди, Ходжавенд), либо же переезжать в крупные города Армении.

При этом для 60% армянских беженцев главным источником получения еды является прямая раздача продовольствия. У детей порядка 43% беженцев, а также у 40% принимающих их домохозяйств из-за последствий конфликта нет возможности для получения образование.

Более 73% беженцев, а также 49% принимающих их домохозяйств, отмечают, что конфликт сократил их возможность для покупки продовольствия. Около 14% семей беженцев и 11% семей, принимающих беженцев, как минимум раз в неделю не могут позволить себе купить еду. В результате, они вынуждены сокращать рацион питания.

Напомним, что, согласно официальной статистике, предоставляемой министерством обороны РФ, с начала развертывания российских миротворцев по соглашению от 10 ноября 2021 года, в регион вернулось более 50 тысяч армян. В экспертном сообществе высказывалась мысль о том, что эта цифра не отражает реального положения дел, поскольку многие армяне возвращаются лишь для того, чтобы забрать вещи первой необходимости и вновь вернуться в Армению. Это подтверждает и другое, более актуальное исследование по заказу ООН, проведенное 20 января 2021 года. В нем отмечается, что, согласно официальным данным миграционной службы Армении, в страну из Нагорного Карабаха приехало порядка 91 тыс. беженцев. Согласно различным оценкам, лишь 20 тысяч из них вернулось в Нагорный Карабах. Порядка 70% опрошенных респондентов отмечает, что не планирует возвращаться в регион, как минимум в ближайшие месяцы.