В Генштабе ВС Украины отреагировали на обстрел Волновахской исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области. Заявление размещено в пятницу, 29 июля, в Facebook.

«Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные», — отметили в украинском Генштабе.

«Российские оккупанты таким образом преследовали свои преступные цели — обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы», совершавшиеся там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, отмечается далее в заявлении. (DW)