Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klan Kosova.

Интеллектуальные беспилотные ударные дроны, которыми управляют с наземной базы, прибыли в Косово из страны-производителя дронов и всей системы слежения, Турции, спустя почти 7 месяцев после подписания контракта с компанией-производителем. Соглашение подписал министр обороны Арменд Мехадж.

Интерес к оснащению этим боевым самолетом в Косово возник еще в начале 2022 года, особенно после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Оснащение сил безопасности Косово этой системой поступило всего за несколько дней до начала крупнейших международных учений Defender Europe 23.