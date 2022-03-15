На днях были попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины путем провокаций со стороны России. Хотя подробностей об этом немного. Минск как будто не поддался.

Перемещение белорусских войск на территории республики не связано с подготовкой их к участию в военных действиях на Украине, — с таким заявлением выступил затем начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, сообщил Интерфакс.

«Для доморощенных военных экспертов и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины», — сообщил Гулевич представителям военных СМИ. Его слова передает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории», — подчеркнул глава Генштаба ВС.

Какова вообще вероятность того, что при желании Кремль сможет втянуть Беларусь в эту братоубийственную бойню? То есть, склонить Лукашенко к согласию. Или у него остаются еще какие-то возможности уклониться от этой жуткой перспективы? Каковы настроения в армии Беларуси? Согласится ли она двинуться в Украину?

На эти вопросы # ответил Змицер Мицкевич, журналист Белсат TV (Варшава):

— Мне кажется, что в данный момент довольно трудно говорить о возможности втягивания так называемых Вооруженных сил Республики Беларусь в конфликт на территории Украины, поскольку и командование ВС РБ, и сам личный состав прекрасно понимают, чем сейчас это грозит. Если в начале конфликта были настроения, приблизительно похожие на российские, когда они реально думали, что вот сейчас за 3 дня Россия возьмет Украину и нужно бы как-то поучаствовать в этой победоносной войне, то когда они увидели, чем это действительно грозит, как этот конфликт выглядит, и чем это светит для самих представителей т.н. ВС РБ, энтузиазма существенно поубавилось. И теперь его в принципе нет, от слова «совсем».

Во-вторых, следует понимать, что сейчас, если даже собрать всех, кого можно, то количество готовых к бою не превысит 10 тысяч человек. Вот даже про технику судить очень сложно на самом деле. Из этих 10 тысяч готовых к боям, неизвестно, сколько людей с мотивацией. То есть, наверное, не более 10% из них будет реально мотивированно принимать участие в таких боевых действиях. И если ты отправляешь такие части на фронт, то ты должен понимать, что у тебя абсолютное большинство бойцов либо дезертирует, либо сдастся в плен, или, чего хуже, устроит бунт против командования, которому пришло в голову отправить их на этот фронт.

А еще, командование армии Беларуси, в отличие от российских коллег, понимает, на что его подчиненные способны и как они приблизительно выглядят, особенно после наглядной демонстрации того, что происходит с ВС РФ в Украине. Поэтому у личного состава оценка происходящего абсолютно трезвая, то есть там полностью понимают, к чему приведет участие в войне. У командования тоже приблизительно это понимание есть. Поэтому я бы вот такую вероятность рассматривал сейчас как минимальную.

Однако мы знаем, что лукашистское руководство может принять в данной ситуации нелогичное решение.

Что касается самого Лукашенко, то он сейчас, особенно видя те санкции, в которые погрузилась Россия, будет делать всё возможное, чтобы на этом успешно зарабатывать. Хотя понятно, что он уже втянулся в конфликт в Украине, предоставив территорию для российского наступления. Но сейчас он будет пытаться по максимуму выкрутиться. Например, вернется весь этот закупочный туризм из РФ в Беларусь. Они сейчас все поедут за новыми айфонами в Минск, и т. д. То есть сейчас Лукашенко точно будет стремиться нагреть на этом руки, как можно сильнее.

Учитывая, что у России ограничены возможности финансового стимулирования Лукашенко, у Москвы остаются исключительно силовые возможности для того, чтобы как-то склонить его к участию в этом конфликте. Если такое случится, это может привести к большому риску совершенно непредвиденного развития событий в Беларуси.

И даже те, кто поддерживают действия Путина в Украине, делают это так сдержанно и косвенно. Мол, мы конечно поддерживаем, но вы там как-нибудь без нас разбирайтесь, пожалуйста. Даже небольшая часть «ядерных» поклонников российского диктатора среди белорусов все равно не выступает за непосредственное участие страны в этом конфликте. Это тоже показатель отношения.