Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране в ближайшем будущем появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди государств-членов НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

По словам политика, такая армия значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. При этом он раскритиковал позицию тех, кто не понимает, почему Берлин не оказывает военную поддержку Украине.

«Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений. Эти заказы выполняются», — сказал Шольц, имея в виду поставки тяжелого вооружения Киеву.

Шольц напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard украинская сторона должна получить в конце июля. Кроме того, украинских военнослужащих уже обучают пользоваться артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000.

Канцлер также прокомментировал упрек Польши в адрес ФРГ относительно того, что Берлин якобы отказался передать польской армии немецкие танки взамен Т-72, которые были отправлены на Украину.

«Мы ведем переговоры со всеми нашими восточноевропейскими партнерами и хотим продвигать переговоры с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией», — подытожил Шольц. (gazeta.ru)