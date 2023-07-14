Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности, заявил начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард.

«Армия Франции осознала, что мир не стоит на месте, и необходимо готовиться к войне высокой интенсивности. Сейчас, если вдруг надо вступить в бой в ближайшие часы, например, этой ночью, ВС Франции готовы это сделать», — заявил он в эфире радиостанции France Inter.

Накануне парламент Франции принял закон о военном планировании до 2030 года. Он предполагает выделение на военные расходы 413 млрд евро. Из них 16 млрд евро должны пойти на пополнение запаса боеприпасов, 5 млрд евро на закупку беспилотников и еще 5 млрд евро — на работу разведки. Часть средств также пойдет на модернизацию армии, в частности, 10 млрд евро — на инновации, 6 млрд евро — на развитие военно-космических сил, 4 млрд евро — на усиление кибербезопасности и информационные технологии.

Численность личного состава французской армии должны довести до 275 тысяч человек (без учета резервистов) за следующие семь лет. Количество резервистов также планируют увеличить, заявил Буркхард. «Запас — это крайне важно. Сегодня у нас около 40 тыс. резервистов. Цели нового закона — достичь к 2030–2035 годам уровня, когда у нас есть один резервист на двух действующих военнослужащих. Это большая задача», — добавил он.

Кроме того, закон предусматривает продление программы производства истребителей Rafale. С 2027 года в течение трех лет должны произвести 42 истребителя. Правительство также намерено за это время увеличить производство боевых разведывательных машин Jaguar до 238 единиц и нарастить численность бронетранспортеров Griffon до 1 437 единиц.

За принятие правительственного закона выступили 313 сенаторов, против проголосовали 17. Инициативу еще должен подписать президент Эмманюэль Макрон. (moscowtimes.ru)