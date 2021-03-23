Армения воюет с Азербайджаном и на полях «Евровидения»

В мае в Роттердаме состоится международный песенный конкурс «Евровидение-2021». В этот раз Армения отказалась от участия в конкурсе, сославшись на произошедшие события, нехватку времени и другие объективные обстоятельства, несовместимые с надлежащим представлением страны в мероприятии.

Вообще, само участие Армении в этом конкурсе запомнилось чередой скандалов. В 2008 году на визитной карточке Армении был изображен монумент «Мы и наши горы», находящийся в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана потребовал убрать эти кадры. Однако во время финала исполнительница Сирушо держала в руках изображение монумента, что вызвало у азербайджанцев волну недовольства. А в 2012 году Армения и вовсе отказалась от участия в конкурсе, который проходил в Баку. В 2016 году представляющая Армению певица Ивета Мукучян привезла в Стокгольм официально запрещенный на «Евровидении» «флаг Нагорного Карабаха» и развернула его в фан-зоне перед видеокамерами в прямом эфире во время полуфинала конкурса.

Теперь же отказавшись от участия в конкурсе, Армения все еще пытается совершать провокации против Азербайджана. Так, на сайте change.org размещена петиция с требованием от Европейского вещательного союза (ЕВС) аннулировать участие в «Евровидении» представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.

В петиции отмечается, что «Евровидение» является аполитичным конкурсом, призванным объединить европейские страны посредством музыки. Ссылаясь на правила ЕВС, авторы петиции подчеркивают, что организатор конкурса должен следить за тем, чтобы ни одна страна не подвергалась дискриминации или высмеиванию в какой-либо форме.

А затем в тексте идет переход к сути петиции. Оказывается, представительница Азербайджана Самира Эфенди принимала участие в разжигании ненависти, дискриминации и поощрении убийства армян с помощью социальных сетей. Авторы петиции отмечают, что певица размещала свои фотографии в военной форме, призывая всех азербайджанцев воевать против армян, называя их террористами. При этом авторы делают акцент на том, что разрешив азербайджанской певице участвовать в «Евровидении 2021», ЕВС подтверждает и поощряет антиармянскую риторику Эфенди.

Вот так, ни больше, ни меньше, армяне требуют от ЕВС аннулировать участие азербайджанской певицы за проявление ее патриотизма во время 44-дневной войны. При этом составители петиции не учли, что ЕВС не увидит в этом нарушение правил «Евровидения». Как говорится, собака лает – ветер уносит, а караван идет.