Правящая фракция в парламенте Армении начала обсуждать вопрос о выходе страны из ОДКБ или заморозке членства в ней, заявил депутат Гагик Мелконян.

«Сейчас мы подошли к моменту, когда наша страна находится в тяжелейшей ситуации, и ни ОДКБ, ни Россия нам не помогают», – сказал Мелконян. По его словам, единственной поставкой вооружения во время 44-дневной войны Армении и Азербайджана был кинжал, который министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил своему армянскому коллеге Аршаку Карапетяну.

«Можно считать, что процесс поставок оружия в Армению начался», – торжественно объявил Шойгу на встрече с Карапетяном. После этого Россия ничего не поставила Армении. Премьер-министр Никол Пашинян в сентябре заявил, что у Армении есть деньги на оружие, но его либо не продают, либо не могут доставить.

США могут продать оружие Еревану, если он выйдет из ОДКБ, утверждает Мелконян. «Да, это предварительное условие, они хотят, чтобы мы вышли из ОДКБ», – сказал депутат. Публично Вашингтон такого требования не озвучивал, а бывший министр обороны Давид Тоноян из мест заключения сообщил, что членство в ОДКБ никогда не препятствовало военным закупкам на Западе.

«Если у Республики Армения есть доверие, а рынок оружия в первую очередь основан на доверии, и если так называемый премьер-министр заявляет с трибуны Национального собрания, что у них есть проблема с поставками оружия, то это в первую очередь говорит о недоверии к нему», – отметил бывший замминистра обороны Артак Закарян. По его мнению, покупка оружия у США не будет препятствовать членству в ОДКБ.

Если же не получится договориться с США, то Армения может заключить соглашение о военном сотрудничестве с Ираном – и по части закупки вооружения, и по части совместных учений, добавил Закарян. (moscowtimes.ru)