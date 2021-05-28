В ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении с нескольких направлений подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии у населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

В результате ранение получил азербайджанский военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу.

Раненому была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен.

Оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской армией.

Сообщается, что ответственность за обострение ситуации на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы полностью лежит на Армении.

Минобороны Азербайджана призывает Армению прекратить провокации и другие шаги, которые могут обострить ситуацию, и нести ответственность за свои действия.