Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается разговаривать с Россией языком ультиматумов в отношении необходимости «открытия» Лачинского коридора, сообщает ТАСС.

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счету добавить нечего», — заявил Пашинян.

Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что российские миротворцы должны обеспечить нормальную работу Лачинского коридора.

«Считаем, что наш инструментарий должен быть дипломатическим, а именно, применить международное давление по открытию Лачинского коридора» (Армения уже почти месяц хочет убедить мир, что коридор заблокирован Азербайджаном, хотя по нему беспрепятственно передвигаются автомобили — #), — сказал политик, опровергая сообщения о том, что Армения якобы планирует покинуть ОДКБ и СНГ.