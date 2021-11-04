Армения не ответила на предложение Азербайджана начать работу над большим мирным договором. Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии VIII Бакинского Глобального Форума.

«Мы вступили в постконфликтный период и предложили Армении начать работу над большим мирным договором”, — сказал Алиев.

Однако, как с сожалением констатировал президент Азербайджана, Армения до сих пор не ответила на это предложение.

«Мы предложили делимитацию и демаркацию границ, чтобы обеспечить территориальную целостность обоих государств. Это соответствует международным принципам. Но и на это предложение нет ответа с армянской стороны», сказал он.

Президент Алиев заявил, что несмотря на 30-летнюю оккупацию территорий, Азербайджан демонстрирует максимум конструктивности и желает широкомасштабного сотрудничества.

«Азербайджан желает перевернуть страницу. Однако со стороны Армении ответа нет и в течение года она хранит молчание. Но они не смогут сопротивляться конструктивности Азербайджана», — отметил Алиев.