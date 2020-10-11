Армения использует все инструменты медиа, дезинформации и пропаганды – кавказовед Гасымов

Несмотря на достигнутое перемирие, террористический режим в Армении продолжает обстрелы густонаселенных территорий Азербайджана. Прикрываясь гуманитарным прекращением огня, Армения атаковала мирных граждан Азербайджана, сообщил накануне заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

О том, что густонаселенный город Гянджа подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении сообщило ранее Министерство обороны Азербайджана. Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается, а безнаказанность поощряет ее к дальнейшим военным преступлениям, сказал Гаджиев. Под завалами нашли девять погибших и 33 раненых мирных жителя. Впрочем, террористический режим все обвинения отрицает и заявляет о нападении Баку на ряд городов Нагорного Карабаха во время перемирия.

«Несмотря на откровенные, вопиющие акты вандализма и террора, Армения не только отрицает их, но пытаются представить себя потерпевшей стороной. Помимо боевых действий на фронте в настоящее время армянское руководство и диаспора ведут информационную войну против Азербайджана», — сказал # кавказовед Нурлан Гасымов.

«Для этого используются все инструменты медиа, дезинформации и пропаганды, чтобы настроить международное общественное мнение в пользу Армении и армянского народа. Не случайно армяне всего мира активно в информационном пространстве используют нарратив геноцида, дескать, активные боевые действия возобновились не из-за неурегулированности территориального спора, а в силу того, что турки и азербайджанцы мечтают уничтожить армянский народ и стереть Армению с лица земли», — пояснил он.

Касаясь обстрела энергетических проектов, эксперт отметил, что по этой причине не думает, что армянское руководство нацелено на уничтожение стратегической инфраструктуры и экономических объектов Азербайджана: в противном случае, говорит он, все их усилия в медиа-пространстве были бы девальвированы, а демонтаж экономических объектов всеми был бы расценен как открытый акт агрессии республики Армения против другого суверенного государства и государственный терроризм. Поэтому не случайно сразу же после обстрелов этих объектов армянское руководство попыталось откреститься от этих акций.

«На фоне явного поражения армянских вооруженных сил в Карабахе обстрелы Мингячевира и Товуза я, скорее, расцениваю как жест отчаяния Армении, чтобы таким способом повлиять на руководство Азербайджана, прекратить наступление и довести мысль иностранным правительствам и международным компаниям, что продолжение боевых действий чревато региональной катастрофой и потерей инвестиций иностранных фирм. Таким образом Армения пытается, чтобы иностранные правительства надавили на Баку и заставили его сесть за стол переговоров. Кроме того, Ереван пытается спровоцировать Баку на ответные удары по территории Армении, чтобы впоследствии можно было обратиться к ОДКБ за защитой», — отметил эксперт.

Очевидно, что ракетные удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана не скажутся на решимости азербайджанских властей окончательно решить карабахский вопрос, уверен Гасымов:

«Баку будет настаивать на выводе армянских войск из Карабаха, а факт обстрела гражданских и экономических объектов своей страны будет использовать в пропагандистских целях, чтобы добиться осуждения агрессивной политики Еревана со стороны международного сообщества.

Компания ВР выразила обеспокоенность расширением военных операций и объявила об усилении мер безопасности для своих сотрудников. Они вне политики и вряд ли будут вмешиваться в конфликт. Главное, чтобы власти Азербайджана обеспечили сохранность их объектов и капиталовложений».