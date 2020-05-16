Армения бросает в бой диаспору в Украине — Киев уже сделал соответствующие выводы

14 мая на официальном сайте президента Украины появилась петиция «О признании геноцида армян в Османской империи 1915-1922 годов и учреждении 24 апреля ежегодным днем памяти этих трагических событий».

С данной петицией обратился руководитель общественной организации «Монс Пиус» Сурен Мартинович Петросян. Для рассмотрения петиции требуется собрать в течение 92 дней 25 тыс. подписей от граждан, проживающих в Украине. На момент написания статьи петиция собрала 1033 подписи.

С учетом того, что 24 апреля текущего года Министерство иностранных дел Украины разослало в государственные органы документ, в котором заявило об отказе признания «геноцида армян», в появлении на сайте президента петиции прослеживается четкая связь с этим событием.

Напомним, что в документе МИД Украины подчеркивалось, что власти не признают «геноцид» по ряду объективных факторов. Так, в документе указывается, что в рамках международных организаций Армения, которая традиционно находится в фарватере внешней политики России, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций.

События 1915 года не подпадают под определение термина «геноцид», принятого в ООН 9 декабря 1948 года (действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую).

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Армения официально не признала голодомор на Украине геноцидом. МИД Украины заявил, что «признание и чествование событий 1915 года» является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины — Турции. Там добавили, что данный вопрос требует объективного открытого исследования армянской и турецкой сторонами.

«Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 года, но, учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов «геноцид армянского народа» или «геноцид армян»», — отмечалось в документе.

Теперь армянская диаспора Украины решила привлечь общественное внимание к этому вопросу посредством электронной петиции к президенту. До этого уже несколько раз в Верховную Раду пытались пронести законопроект о признании «геноцида армян в Османской империи», но эти попытки не увенчались успехом.

В самой Армении подобный шаг властей Украины связывают с сближением Киева с Азербайджаном и Турцией, но на самом деле данный факт свидетельствует о наличии серьезных проблем в украинско-армянских отношениях.

Неуважение Арменией территориальной целостности Украины тесно переплетается с наличием нагорно-карабахского конфликта и оккупацией территорий Азербайджана. Армения не может осуждать российскую аннексию Крыма, так как сама намерена аннексировать Нагорно-карабахский регион Азербайджана. Попав в карабахскую ловушку, Армения оказалась в российской зависимости, и этот фактор дает о себе знать в отношениях с Украиной.

Уже много лет Армения идет против интересов Украины, голосуя против инициированных Киевом резолюций в ООН. Так, 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. В этом документе, в частности, говорится, что проведенный в Крыму «референдум» не имеет законной силы и не может быть основой для изменения статуса Крыма и Севастополя. Резолюцию поддержали 100 членов ООН при 11 голосах против, среди которых была и Армения.

Армения также была в числе 26 стран, проголосовавших в декабре 2017 года против обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)». Кроме того, в конце сентября 2018 года Армения выступила против включения в повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о территориальной целостности Украины.

В июле 2019 года Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой подчеркивается, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в исторических границах, в которые входит и Крым. Армения отказалась голосовать по этой резолюции.

Здесь также стоит вспомнить, что 18 марта 2014 года в оккупированном Арменией азербайджанском городе Ханкенди карабахские сепаратисты провели концерт по случаю «присоединения» Крыма к России. А 31 марта того же года в Сочи состоялся автопробег под девизом «Крым — в Россию, Арцах — в Армению», в котором приняли участие местные армяне.

Конечно же, эти факты не только учитываются, но и анализируются властями Украины. Если Армения не оказывает поддержку Украине по такому важному вопросу как поддержка территориальной целостности, то, о каком взаимном уважении может идти речь? По существу, Армения выступает в роли страны, поддерживающей российскую агрессию против Украины. Если армянская диаспора не понимает этого и намерена добиться признания «геноцида» путем принятия петиции, то она глубоко ошибается. Власти Украины уже сделали соответствующие выводы.