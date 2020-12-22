Армении пора взрослеть: бесполезная погоня за очередным американским миражом

В Армении, которая никак не может прийти в себя после военного фиаско, отчаянно ищут повод для оптимизма. Увы, его ищут не в контексте построения добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией, что было бы логично с политической и экономической точек зрения, а в контексте помощи РА со стороны той или иной державы.

Чаще всего взоры армянской публики обращены в стороны Франции и США, где традиционно велико влияние армянской диаспоры и лобби.

Сенат Франции, как известно, принял резолюцию с призывом к правительству страны признать «НКР», которая в реальности существует лишь в воспаленном сознании армянских националистов. Естественно, официальный Париж сразу поспешил подчеркнуть, что позиция Франции остается прежней и она признает территориальную целостность Азербайджана. Но, как ни крути, выкрутасы французских сенаторов дали определенные надежды тем армянским политическим спекулянтам, что готовы и дальше пропагандировать тюркофобию и азербайджанофобию.

На их улице сейчас перевернулся очередной грузовик с пряниками. По крайней мере, они сами так считают. В чем дело? В том, что в Конгрессе США достигли договоренностей по новому пакету мер помощи экономике страны в условиях пандемии объемом почти в 900 миллиардов долларов. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает армянская служба «Голоса Америки».

По информации агентства, пакет мер предусматривает предоставление дополнительно 300 долларов в рамках пособий по безработице, прямые выплаты в размере 600 долларов некоторым категориям граждан. Также в пакете представлены меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, которые столкнулись с угрозой выселения из-за невозможности оплатить счета за аренду.

Казалось бы, причем тут Армения? Но, как подчеркивают СМИ РА, этот законопроект включает также положения о недавней армяно-азербайджанской войне и региональных процессах. В разделе 615 законопроекта, озаглавленном «Оценка напряженности между Арменией и Азербайджаном», по данным армянских СМИ, говорится, что не позднее чем через 90 дней после вступления законопроекта в силу директор Национальной разведки США должен представить письменную оценку в Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США касательно напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном. включая статус Нагорного Карабаха. Согласно законопроекту, будущий документ также должен включать следующие положения:

(1) Выявление стратегических интересов США и их партнеров в регионе.

(2) Описание всех значительных случаев применения силы вокруг Нагорного Карабаха и на границах Армении и Азербайджана в 2020 году, включая описание каждого случая значительного применения силы и оценку того, какая сторона инициировала применение силы.

(3) Оценка воздействия военной помощи, предоставленной США Азербайджану и Армении, с точки зрения баланса сил в регионе и вероятности дальнейшего применения военной силы.

(4) Оценка вероятности дальнейшего применения силы или возможной дестабилизации в регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Законопроект также требует, чтобы будущий документ был представлен без разглашения конфиденциальной информации, но при этом документ может при необходимости содержать приложение с конфиденциальной информацией. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер подчеркнул, что у пакета довольно большая поддержка для того, чтобы получить одобрение в обеих палатах Конгресса.

И вот эта новость стала поводом для радости и больших надежд в РА. Хотя в реальности, как видим, там нет ничего, что могло бы существенно повлиять на итоги нынешней войны. Они предопределены были победой азербайджанской армии, а также колоссальным экономическим, политическим и демографическим превосходством нашей страны. А закреплены они были трехсторонним Соглашением, которое подписали президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр РА. Обратной дороги нет. Тем более, что США неоднократно заявляли о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Плюс, любые действия американской стороны всегда осуществлялись исходя из национальных интересов Соединенных Штатов. И Армении просто нужно понять это, как аксиому. Начав уже взрослеть, приняв и то, что выкарабкиваться из глубокой ямы, в которую эта страна угодила по причине веры в свои традиционные мифы, можно только поменяв ориентиры и начав конструктивный диалог с Азербайджаном и Турцией.