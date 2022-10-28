Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Армен Григорян написал в своем профиле на Facebook.

«На встрече обсудили шаги, предпринимаемые в рамках мониторинговой миссии ЕС. Мы также коснулись переговорного процесса между Ереваном и Баку», — отметил секретарь Совета безопасности Армении.

Отметим, встреча состоялась в рамках визита спецпредставителя ЕС в Армению.

Напомним, 17 октября на встрече глав МИД ЕС, проведенной в Люксембурге, была утверждена отправка 40 наблюдателей в Армению на границе с Азербайджаном.Они уже находятся в регионе и приступили к деятельности 20 октября. Миссия предусмотрена на два месяца.