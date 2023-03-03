Аргентина уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД южноамериканской страны Сантьяго Кафьеро.

«Аргентина сообщила о решении прекратить действие «Пакта Форадори-Данкан», заключенного в 2016 году. Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Нью-Дели», — сообщил Кафьеро.

Речь идет о пакте 2016 года, подписанном между замглавой внешнеполитического ведомства Аргентины Карлосом Форадори и замминистром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом. Соглашение предусматривает создание механизма диалога между Аргентиной и Великобританией и улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ответ заявил, что острова принадлежат Великобритании. «Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании», — заявил Клеверли в своем Twitter.

Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. Они почти 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В 2013 году на островах прошел референдум, большинство жителей высказались за сохранение острова под британской короной. Аргентина не признала результаты референдума, она называет острова Мальвинскими. На шельфе Фолклендских островов предположительно имеются богатые залежи нефти и газа. С 2010 года в водах архипелага ведутся геологоразведочные работы. (РБК)