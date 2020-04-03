Арестованы 10 человек, нарушивших карантинный режим, 3581 человек оштрафован

В ходе мероприятий, проводимых в рамках борьбы с коронавирусом, были применены административные меры в отношении физических и юридических лиц, нарушивших правила особого карантинного режима.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в период со 2 по 3 апреля были выявлены факты нарушения противоэпидемического режима в 15 объектах, в том числе 9 объектах общепита в Баку. Владельцы этих объектов оштрафованы.

В течение суток за попытку пересечения специальных полицейских постов, а также за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках были оштрафованы 3566 человек, из них по городу Баку — 2973 человека, 10 человек были арестованы в административном порядке.

За попытку пересечь территорию регистрации, с постов были возвращены 1320 транспортных средств.

В целом вчера в республике в административном порядке были арестованы 10 человек, 3581 оштрафованы. Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать специальный карантинный режим, объявленный в целях предотвращения распространения коронавируса и возможных последствий в стране.(APA)