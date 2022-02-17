Арестован бывший начальник финансовой службы Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана полковник Джалал Кязымов.

Как сообщает АПА, в Бакинском Военном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего начальника финансовой службы Военно-Воздушных сил, полковника Джалала Кязымова в связи с выявленными в Министерстве обороны финансовыми нарушениями.

На процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова было рассмотрено представление, в отношении Кязымова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Дж.Кязымов обвиняется в хищении более 1 миллиона манатов.

Отметим, несколько дней назад были задержаны начальник Финансового управления Министерства обороны Рафаэль Халилов, начальник финансового отдела «N-ской» воинской части Фазаиль Алиев, начальник Финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и офицер Финансового управления Ализаде Вюсал Адалет оглу.

В их отношении Бакинским военным судом была избрана мера пресечения в виде ареста.

Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба превышает 10 млн. манатов.