Арестован мужчина, подозреваемый в публичных призывах к терроризму против судей.

Как сообщили в СГБ, в результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье 214-2 (открытые призывы к терроризму) УК АР, было установлено что гражданин иностранного государства Байрамов Мухандис Алеша оглу разместил в социальной сети Фейсбук публикацию с фотографиями вынесших приговоры за массовые беспорядки в городе Гянджа судей, сопроводив ее призывами убить их.

В результате проведенных Службой государственной безопасности мероприятий Мухандис Байрамов был задержан и арестован, расследование уголовного дела в отношении него завершено и направлено в суд для рассмотрения.

Следствие продолжается.