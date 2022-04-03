«Встреча президентов с высокой долей вероятности пройдет в Стамбуле». Об этом сообщил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире общенационального марафона.

«Российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Встреча с высокой долей вероятности пройдет в Стамбуле. Сейчас перед группами стоит задача выработать финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которые уже затрагивались, и готовить возможную встречу президентов. Что касается гарантий безопасности для Украины: сейчас идут активные консультации с потенциальными гарантами. Официально три страны НАТО уже согласились предоставлять гарантии именно в том формате, в котором предлагает Украина. Это Турция, Германия и Италия», — заявил Арахамия.

Он считает, что для Украины важно, чтобы в пул гарантов вошли ядерные государства. С Китаем Украина ведёт переговоры через дипломатические каналы, их состояние наименее готовое, но Киев ожидает, что Китай все же войдет в пул гарантов, отметил Арахамия. (УНИАН)