Apple снова закроет больше 30 магазинов из-за коронавируса

Компания Apple вновь закроет больше 30 магазинов в США из-за увеличения числа заболеваний в нескольких штатах, пишет CNBC.

«Из-за нынешних условий по коронавирусу в некоторых штатах, мы временно закрываем магазины. Эту меру мы принимаем из предосторожности. Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся увидеть наших сотрудников и покупателей в ближайшее время», — приводятся слова представителя компании.

Отмечается, что речь идет об Алабаме, Калифорнии, Джорджии, Айдахо, Луизиане, Неваде и Оклахоме. Уже закрыты магазины во Флориде, Миссисипи, Техасе и Юте.

Apple была одной из первой компаний, которая закрыла свои магазины, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Недавно магазины начали открываться, соблюдая санитарные нормы, но из-за увеличения числа заражений коронавирусом компании пришлось вновь закрыть точки продаж.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились почти 2,8 миллиона, выздоровели 1,1 миллиона, погибли 130 тысяч человек.