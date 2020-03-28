Apple разработала приложение про коронавирус

Apple представила приложение COVID-19 Screening Tool, с помощью которого можно следить за развитием пандемии. Кроме того, в нем  есть советы и онлайн-тесты, основанные на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщила компания в официальном релизе.

Приложение Apple прочит новых пользователей ответить на ряд вопросов о себе и близких, а потом выдает рекомендации. Например, оно может посоветовать немедленно сделать тест на вирус или расскажет о том, как правильно самоизолироваться.

Кроме того, пользователи устройств Apple в США теперь могут спросить голосового ассистента Siri: «Как узнать, есть ли у меня коронавирус?» Siri даст рекомендации и посоветует полезные приложения из App Store (iphones.ru).

| 2020-03-28T02:37:38+00:00 28 марта 2020, 07:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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