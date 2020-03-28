Apple разработала приложение про коронавирус

Apple представила приложение COVID-19 Screening Tool, с помощью которого можно следить за развитием пандемии. Кроме того, в нем есть советы и онлайн-тесты, основанные на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщила компания в официальном релизе.

Приложение Apple прочит новых пользователей ответить на ряд вопросов о себе и близких, а потом выдает рекомендации. Например, оно может посоветовать немедленно сделать тест на вирус или расскажет о том, как правильно самоизолироваться.

Кроме того, пользователи устройств Apple в США теперь могут спросить голосового ассистента Siri: «Как узнать, есть ли у меня коронавирус?» Siri даст рекомендации и посоветует полезные приложения из App Store (iphones.ru).