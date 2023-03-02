В Тбилиси Апелляционный суд отказал экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в освобождении из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья.

Напомним, адвокаты экс-президента пыталась оспорить решение Тбилисского горсуда, который признал безосновательным ходатайство об освобождении по состоянию здоровья и оставил его под стражей.

По заявлению апелляционного суда, он не нашел правовых основания для удовлетворения жалобы адвокатов бывшего президента на это решение, сообщает портал Новости — Грузия.

Защитники Саакашвили подчеркнули, что Апелляционный суд принял такое решение без слушаний сторон, только на основании материалов дела. По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, они пока не приняли решение об обращении в Европейский суд по правам человека.