Федеральный апелляционный суд отверг утверждение бывшего президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом в деле заговора с целью подрыва результатов выборов 2020 года. Трамп должен будет предстать перед судом по уголовному обвинению, пишет The New York Times.

Единогласное решение коллегии из трех судей Апелляционного суда США по округу Колумбия нанесло Трампу значительное поражение, но вряд ли стало последним словом в отношении его претензий на исполнительный иммунитет. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию в Верховный суд.

Тем не менее 57-страничное постановление коллегии стало важным моментом в американской юриспруденции, ответив на вопрос, который никогда не рассматривался апелляционным судом: могут ли бывшие президенты избежать ответственности в системе уголовного правосудия за то, что они сделали во время своего правления?

Коллегия, состоящая из двух судей, назначенных демократами, и одного республиканца, заявила в своем решении, что, несмотря на привилегии должности, которую он когда-то занимал, г-н Трамп подчиняется федеральному уголовному законодательству, как и любой другой американец.

Решение коллегии было принято почти через месяц после того, как она заслушала аргументы по вопросу иммунитета от юридической команды Трампа и от прокуроров, работающих на специального советника Джека Смита. Хотя решение было быстрым по меркам обычной апелляции, то, что произойдет дальше, будет, пожалуй, более важным для определения того, когда состоится судебный процесс по обвинению в подрыве выборов, который теперь должен начаться в начале марта.