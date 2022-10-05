Во Дворце Гейдара Алиева 23 декабря состоится первый большой соло-концерт народного артиста, исполнителя на гармони Анвера Садыхова, сообщили # в пресс-службе Дворца.

На вечере Анвер Садыхов выступит в сопровождении инструментального ансамбля «Qaytağı», художественным руководителем которого он является, а также известных азербайджанских деятелей искусства.

Также Анвер Садыхов вместе с заслуженным артистом Азербайджана, известным пианистом Эмилем Афрасиябом представит вниманию публики новые проекты.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города и онлайн на www.iticket.az