Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии

«Генеральный секретарь обеспокоен быстрым ухудшением гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии и страданиями гражданского населения… призывает к немедленному прекращению огня. Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Военного решения не существует», — говорится в заявлении на сайте ООН, передает РИА Новости.

Согласно опубликованному в понедельник заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, за два с половиной месяца боевых действий на северо-западе Сирии свои дома были вынуждены покинуть порядка 900 тысяч человек, большинство из них — женщины и дети.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры», которая мимикрировала в «Хейят Тахрир аш-Шам». В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.