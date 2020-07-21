Анси Аголли: «Я желаю азербайджанскому народу, особенно агдамцам, мира и спокойствия»

«Многие люди жертвуют своей жизнью ради Родины и навечно остаются в памяти».

Об этом, комментируя Report события в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, заявил экс-футболист клуба «Карабах» Анси Аголли.

38-летний албанский защитник выразил соболезнования семьям погибших солдат.

«Карабах — это азербайджанская земля и так будет всегда. Я желаю азербайджанскому народу, особенно агдамцам, мира и спокойствия. Однажды они вернутся домой, и этот день уже не за горами».

В 2015 году Анси Аголли передал привет всему азербайджанскому народу накануне матча отборочного этапа Евро-2016 в Ереване, в котором его команда одолела сборную Армении со счетом 3:0.