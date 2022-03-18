С начала российского вторжения в Украину Anonymous взломали более 2,5 тысячи российских и белорусских официальных сайтов и объявляют начало беспрецедентных по силе атак на официальные сайты власти в России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение группы Anonymous в Твиттере.

«Anonymous запускает беспрецедентные атаки на веб-сайты российской власти, увеличивая объем атак в часы-пик с 500 ГБ как было ранее, до 1 ТВ в настоящее время. То есть это в два-три раза мощнее предыдущих наиболее серьезных атак», — сообщили хакеры.

Они указывают, что уже «положили» более 2,5 тысячи сайтов в РФ и Беларуси.

«После объявления «кибервойны» Кремлю Anonymous взломал более 2500 веб-сайтов правительств России и Беларуси, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских «хакерских групп» в поддержку Украины», — указывается в сообщении.

Как сообщал Укринформ, ранее международная хакерская группа Anonymous в ответ на захват Запорожской АЭС российскими захватчиками взломала сайт Росатома и его дочерних компаний, завладев данными о безопасности компаний. (ukrinform)