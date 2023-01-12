Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора 13 и 14 января. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара выступила за открытие гуманитарного коридора для раненных на Украине. Президент уточнил, что Турция рассчитывает стать посредником при открытии гумкоридора между РФ и Украиной.

До этого Малкоч заявил, что после «зернового коридора» у Турция рассчитывает открыть коридор «для воссоединения семей, женщин, детей и раненых».