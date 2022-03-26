Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфорском проливе, координация продолжается.

Об этом сообщило Минобороны Турции.

Турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив «инородного тела», похожего на мину.

По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации. На некоторое время пролив был закрыт для судоходства.

Минобороны Турции заявило, что обнаруженный предмет — это устаревшая мина. В данный момент проблем с судоходством в Босфоре нет.