Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Кайсери.

Глава государства привлек внимание к значимости соглашения по зерновому коридору, подписанного накануне в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что благодаря морским перевозкам украинского зерна, которые начнутся в ближайшие дни, Турция внесет важный вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.