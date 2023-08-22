Анкара продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) во всех сферах, в том числе в вопросе ее признания всем миром.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя инцидент с вмешательством Миротворческих сил ООН на Кипре (ВСООНК) в строительство дороги Пиле-Йигитлер в Турецкой Республике Северного Кипра.

«ООН нарушила свой нейтралитет в этом инциденте. Турция всецело поддерживает справедливую позицию ТРСК»,- сказал дипломат на совместной пресс-конференции с болгарской коллегой Марией Габриэль.

По его словам, действия миротворческих сил ООН несовместимы с основополагающим духом Всемирной организации.

Ранее МИД Турции заявил, что строительство дороги Пиле-Йигитлер – это гуманитарный проект, целью которого является облегчение прямого доступа граждан ТРСК, проживающих в деревне Пиле, на родину.

Турция осудила заявление Совета Безопасности ООН, который возложил ответственность за недавние беспорядки на острове Кипр на непризнанную Турецкую республику Северного Кипра, поддерживаемую Анкарой. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 22 августа.

Заявление совета «полностью оторвано от реалий на местах», считает Турция. «Вместо того, чтобы внести какой-либо позитивный вклад в проблему, заявление лишь усложняет процесс», — заявили в министерстве иностранных дел страны. (Агентство Анадолу)