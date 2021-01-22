Анкара ожидает от Брюсселя активизации диалога по вступлению в ЕС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал активизировать процесс интеграции Турции в ЕС, обновить Таможенный союз и приступить к переговорам по безвизовому режиму, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом глава турецкой дипломатии написал в своем Twitter по итогам переговоров с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и членами комиссии.

«Мы должны оживить процесс переговоров по вступлению Турции в ЕС… Необходимо также усилить сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией и терроризмом. Мы должна полностью искоренить проявления расизма, ксенофобии и исламофобии в Европе, число которых в последние годы значительно возросло», — написал он.

| 2021-01-22T14:03:50+04:00 22 января 2021, 14:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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