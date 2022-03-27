Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара изучает обнаруженную в проливе Босфор мину на предмет установления ее принадлежности. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Turk, сообщает ТАСС.

«Нам поступала различная информация из России и с Украины. Поступала информация, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. На дежурство заступили наши тральщики. <…> Ее изучают, чтобы понять, кому она принадлежит. В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре», — сказал он.

Утром 26 марта местные рыбаки заметили предмет, похожий на мину, в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, движение в проливе Босфор было остановлено в обе стороны. Позднее в министерстве обороны Турции заявили о нейтрализации этого объекта, а Босфор открыли для движения кораблей.

Ранее глава турецкого минобороны Хулуси Акар подтвердил, что найденный ранее в проливе Босфор объект оказался миной старого образца.