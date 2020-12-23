Английский суд и дело жены азербайджанского банкира… — точка поставлена

Верховный суд Великобритании отклонил иск проживающей в Лондоне жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Гаджиева пыталась оспорить вынесенное в ноябре 2018 года решение лондонского суда о конфискации ее имущества в рамках закона о борьбе с капиталами неясного происхождения. Этот закон был принят в феврале того же года, и Гаджиева стала первой иностранкой, чей роскошный образ жизни привлек внимание британских властей.

Как передает Би-би-си, отказ Верховного суда в удовлетворении иска ставит точку в этом деле и грозит семье Гаджиевых полной конфискацией их британского имущества. Кроме того, это решение создает прецедент. Отныне правоохранительным органам легче будет воспользоваться новым инструментом для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости — ордером, обязывающим человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.

Владельцам «необоснованного богатства», как его называет новый закон, ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.

Однако, если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

Таким образом, делается первый шаг на пути к тому, чтобы нечестные чиновники, в том числе постсоветских стран, почувствовали себя неуютно и беззащитно на Западе. Насколько такие меры способны отрезвить их, и каковы вообще последствия для них таких шагов Лондона?

На эти вопросы # отвечает директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

— Давайте задумаемся над тем, почему лондонская сенсация не вызвала в Баку даже легкой ряби на информационном поле?

Потому что эти 16 млн фунтов, потраченные в Harrods, составляют долю процента от тех 6 млрд, которые украл ее муж в бытность президентом Международного Банка Азербайджана. Потому что и в Баку, еще до ареста мужа, Замира Гаджиева тратила с помощью кредитной карты миллионы долларов, и ей никто ничего не говорил. Потому что из-за устроенного ее мужем обвала маната 250 тысяч клиентов различных банков оказались в долгу и под судом. Кто-то разорялся, кто-то кончал жизнь самоубийством.

Никаких последствий такого рода в Лондоне покупки Замиры Гаджиевой не вызвали. Биржа не содрогнулась, фунт не обесценился вдвое, разоренные вкладчики не осаждали банки с акциями протеста. И даже самой Замире ничего за эти покупки не будет — их просто конфискуют. От этого тоже ничего не случится, и экс-банкирша не сядет у паперти побираться.

А еще: у каждого второго, если не первого, внутри сидит убеждение, что и эта незадачливая покупательница, и ее муж отделаются в этой истории не особо крупным испугом. Уже сидя на скамье подсудимых, экс-президент Межбанка пренебрежительно заявил, что ему все равно, насколько тяжелым будет наказание. Он явно не верит, что отсидит весь назначенный ему срок.

И не надо говорить, что в отношении укравших миллиарды британская Фемида менее снисходительна, чем азербайджанская. Вспомним знаменитый азербайджанский «ландромат» — мошенническую схему с участием четырех подставных компаний, зарегистрированных в той же Великобритании. Не менее 2,5 млрд евро (2,9 млрд долларов) были безнаказанно отмыты, в то время как З.Гаджиевой не простили «детскую сумму».

Более того, британцы утверждают, что, используя дело Гаджиевой как прецедент, они будут преследовать и всех тех, кто потратил более 50 тысяч фунтов, то есть в сотни раз меньше экс-банкирши.

Но удивительная слепота в деле «ландромата» показывает, что миллиардеры и в Лондоне могут не особо опасаться строгостей суда. Ту же банкиршу они не выдают в Азербайджан и выпустили из тюрьмы под небольшой залог, потому что якобы опасаются, что в Азербайджане она столкнется с несправедливым судом. А на деле, как говорят американцы, «если ты украл доллар — ты вор, а если миллиард — миллиардер».