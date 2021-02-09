Ангелы милосердия: элитная частная школа Баку будет бесплатно обучать детей шехидов и девочек без матерей

Одно из ведущих частных образовательных учреждений Баку — LANDAU School проявило невероятную заботу о подрастающих гражданах Азербайджана. Англоязычная школа, предлагающая английскую национальную учебную программу (IGCSE и A-Levels) и помогающая строить учащимся успешное будущее, готова на безвозмездной основе обучать сразу три категории учеников – детей, чьи отцы стали шехидами Карабахской войны, девочек, рано потерявших матерей и детей с ограниченными физическими возможностями.

По словам представителей школы, первостепенная миссия LANDAU School более обширна, нежели образование детей, а цель всех проектов, реализуемых со стороны LANDAU Education Group – быть полезными обществу и азербайджанской молодежи.

Проекты были встречены с большим воодушевлением: в обществе и соцсетях о них заговорили как об уникальном шансе.

В рамках проекта #POLAD (в честь генерал-майора Полада Гашимова), дети, чьи отцы стали шехидами, защищая нашу Родину, смогут обучаться в LANDAU School бесплатно.

В рамках проекта #NATAVAN (в честь карабахской поэтессы Хуршидбану натаван) девочки, оставшиеся без матерей, также смогут обучаться в школе абсолютно бесплатно.

И в рамках третьего проекта — #UZEYIR (в честь выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова), дети с ограниченными физическими возможностями смогут обучаться на курсах, организуемых LANDAU School Local Curriculum, также бесплатно.

В интервью # координатор проекта, известный азербайджанский блогер Рена Юзбаши заявила, что сегодня, когда Карабах вернулся под флаг Азербайджана и восстановлена территориальная целостность нашей страны, важное значение приобретает социальная ответственность перед обществом:

«Подумав, как мы можем помочь, будучи образовательным учреждением, мы пришли к пониманию, что единственное, что мы можем сделать — это дать образование детям героев, отдавшим свои жизни за освобождение Родины, помочь девочкам, рано оставшимся без материнской опеки, а также протянуть руку помощи детям с ограниченными физическими возможностями, которые попросту не имеют возможности приезжать каждый день в школу», — раскрыла она суть благотворительной миссии LANDAU School.

По словам Рены Юзбаши, детям, попадающим под две первые категории, полностью предоставляется обучение за счет школы. Эти ученики будут иметь равные со всеми остальными учащимися условия.

Для учеников, которые будут обучаться в рамках третьего проекта, занятия будут организованы в онлайн формате в качестве дополнительных уроков к их основному образованию.

Отметим, что сумма обучения в LANDAU School составляет: для английского сектора – начальные классы (1-4 класс) – 6600 манатов, старшие (5-11 класс) – 8000 манатов, азербайджанский сектор – соответственно 4800 манатов и 5800 манатов, и русский сектор – 5600 манатов и 6600 манатов. В школе имеется дошкольное образование, начальная школа и старшие классы. Всего на сегодняшний день здесь обучаются около 2000 человек. В новом учебном сезоне планируется открытие нового корпуса школы LANDAU School на территории комплекса Sea Breeze в Нардаране. В планах – строительство еще двух корпусов в этой же локации. Таким образом, школа сможет заметно увеличить количество учащихся.