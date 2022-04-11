Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет, несмотря на призывы из рядов своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), высказываться о проводившейся ей политике в отношении России. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила представительница Меркель, отвечая на запрос агентства dpa.

По ее словам, никаких дополнительных заявлений или публичных выступлений на этот счет не планируется.

Представительница Меркель напомнила также, что бывшая глава правительства ФРГ 11 апреля планирует вернуться в Германию из Италии, где она находилась в частной поездке.

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС) ранее заявил в беседе с информационным порталом The Pioneer: «С учетом тех знаний, которые есть у нас сегодня, едва ли кто-то отрицает, что были допущены ошибки и имела место чрезмерная легковерность». В свою очередь зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль в интервью Die Neue Osnabrücker Zeitung выразил надежду, что Меркель предоставит дальнейшие разъяснения на этот счет.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая со своей стороны заявил dpa, что Меркель уже не является действующим политиком и при этом четко высказалась против войны РФ в Украине и за меры по противодействию боестолкновениям. «Этим она ясно обозначила свою позицию. Этого достаточно», — уверен он.

Ангела Меркель жестко осудила нападение России на Украину 25 февраля в письменном заявлении и поддержала усилия своего преемника на посту канцлера — Олафа Шольца, направленные на то, чтобы остановить действия президента РФ Владимира Путина в этой войне.

Позднее, 4 апреля, экс-канцлер ФРГ отвергла жесткую критику в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять Киев в НАТО 14 лет назад. «Федеральный канцлер в отставке Ангела Меркель остается приверженной своим решениям, связанным с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте», — заявила представительница бывшей главы правительства в ответ на запрос dpa.

Одновременно в заявлении еще раз подчеркивалось, что экс-канцлер всецело поддерживает немецкие и международные усилия по прекращению развязанной Россией войны — в особенности «с учетом злодеяний, о которых становится известно в Буче и других местах Украины». (DW)