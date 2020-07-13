Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции Государственная избирательная комиссия республики по итогам обработки всех бюллетеней.

Окончательные цифры подтвердили победу Дуды во втором туре выборов с результатом 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа» — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — завоевал 48,97% голосов.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 10 млн 440 тыс. 648 избирателей, а за Тшасковского — 10 млн 018 тыс. 263. «Государственная избирательная комиссия установила, что в повторном голосовании 12 июля 2020 года среди двух кандидатов на пост президента Польши больше голосов получил и был избран президентом Анджей Дуда», — сказал он.

Явка составила 68,18%. По словам Марчиняка, всего в выборах приняли участие более 20 млн человек из 30 млн имеющих право голоса поляков. (ТАСС)