Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме прошёл обыск по делу о клевете.

«В моём доме начался обыск. Люди, вооруженные автоматами, попытались «болгаркой» вырезать ворота», — написал он в своём телеграм-канале.

Караулов утверждает, что следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному по статье «клевета» по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сам журналист при обыске не присутствует, он находится на лечении за границей.

«Пьеса» называется: «Ксения Собчак, акт второй». Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье «Клевета» — не понимаю», — написал Караулов и добавил, что все телефоны в его доме (даже у тёщи) не отвечают. (.svoboda.org)