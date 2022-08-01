Россия с начала конфликта с Украиной потеряла по меньшей мере 5020 единиц военной техники.

Как передает УНИАН, об этом сообщает аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтверждённым данным.

По последним данным, Россия потеряла 5020 единиц техники, из них 3202 уничтожено, 103 повреждено, 323 брошено и 1392 захвачено.

РФ потеряла 916 танков (556 из них были уничтожены, 277 захвачены), 507 боевых бронированных машин (334 уничтожены, 132 захвачены) и 987 боевых машин пехоты (644 уничтожены, 254 захвачены).

Потери Украины аналитики оценивают в 1388 единиц техники, в том числе 232 танков (110 уничтожены, 108 захвачены), 116 боевых бронированных машин (56 уничтожены, 57 захвачены) и 173 боевых машин пехоты (101 уничтожена, 58 захвачены).