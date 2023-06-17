По оценкам аналитической компании Counterpoint, в первом квартале 2023 года продажи автомобилей с электрической тягой в США подскочили на 79 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, что помогло США обойти Германию и стать вторым по величине рынком электрифицированных автомобилей (классические электромобили и подключаемые гибриды) в мире. По её данным, выше продажи таких авто только в Китае.

Согласно Counterpoint налоговые льготы на электромобили сыграли большую роль в стимулировании продаж и, возможно, помогли автомобильной промышленности США в целом. На долю Tesla в этом квартале пришлось 62,7 % продаж электромобилей, причём модели Model Y и Model 3 обе заняли первое место.