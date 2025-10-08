Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете на III Играх стран СНГ.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

На данный момент в активе Азербайджана 33 золотые, 53 серебряные и 92 бронзовые медали. Россия лидирует в медальном зачете, имея 124 золотые, 61 серебряную и 40 бронзовых медалей, а Беларусь занимает третье место с 32 золотыми, 35 серебряными и 52 бронзовыми медалями.

На данный момент медали в соревнованиях завоевали спортсмены из 10 стран.

Отметим, что III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.